Elche cierra 2025 con un remanente récord de 32,7 millones y mantiene la estabilidad presupuestaria

El Ayuntamiento de Elche ha cerrado el presupuesto municipal del pasado año con un remanente de 32,7 millones, manteniendo la estabilidad presupuestaria y con un endeudamiento “real” del 13 %.

Así lo han destacado este viernes Pablo Ruz, alcalde de Elche, Francisco Soler, concejal de Hacienda y Aurora Rodil, Teniente de Alcalde de Vox.

También han subrayado que el resultado consolidado del Ayuntamiento y sus organismos autónomos arroja un superávit de 238.000 euros: “Estamos en un muy buen momento para Elche con máximos en inversión, con bajada de impuestos y con el cumplimiento de las reglas fiscales”, ha dicho Pablo Ruz que ha apuntado que “la inversión en obra pública en Elche supera ya los 100 millones de euros esta legislatura”.

El concejal de Estrategia Municipal, departamento en el que se integra el área de Hacienda, ha destacado que “el Ayuntamiento ha cumplido con la regla de gasto durante el ejercicio 2025 ya que el límite establecido era de 223 millones de euros y hemos gastado 222 millones, en el gasto computable a la regla”.

Respecto al endeudamiento municipal, Soler ha señalado que la deuda oficial se sitúa en el 26 %, aunque la deuda real con entidades bancarias es del 13 %, “lo que refleja un nivel de endeudamiento muy contenido en relación con el volumen de inversión que está realizando este gobierno municipal”.

La tercera teniente de alcalde, Aurora Rodil, ha señalado que el objetivo del gobierno municipal ha sido seguir transformando la ciudad con prudencia y responsabilidad en la gestión económica. “Este gobierno ha demostrado que puede invertir, mantener el carácter social de sus políticas y al mismo tiempo tener unas cuentas saneadas, tal y como nos comprometimos”, ha afirmado Aurora Rodil que ha añadido que “estos resultados son un aval para seguir trabajando por las personas, por todos los barrios y por las pedanías para que la ciudad siga en pie y transformándose”.