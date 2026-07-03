Elche amplía la programación cultural y lleva el bibliobús en verano a los Arenales del Sol

La concejalía de Bibliotecas del Ayuntamiento de Elche ha presentado la programación de actividades gratuitas de animación a la lectura a lo largo del mes de julio. Las actividades tendrán lugar en la sala de mayores del centro social ‘Estrella de los Mares’ en Arenales del Sol.

La programación comienza con el taller infantil ‘Un verano de fábula’ durante los días 9, 23 y 30 de julio en horario de 10:30 a 11:30 horas, donde los participantes leerán y jugarán con las fábulas de Esopo. También tendrá lugar el taller ‘Pintar abanicos’, impartido por Dolça el 16 de julio de 10:30 a 11:30 horas, mientras que el 17 de julio se celebrará un Club de Lectura especial de verano dedicado a la novela ‘La biblioteca de los nuevos comienzos’, de la escritora japonesa Michiko Aoyama.

Esta iniciativa se suma a la presencia del servicio de bibliobús, que prestará servicio todos los martes y jueves de julio en horario de 9:30 a 13:00 horas para fomentar la lectura de adultos y menores en la única pedanía con playa del municipio que no dispone de biblioteca fija, a diferencia de La Marina y El Altet. Las actividades son gratuitas, aunque requieren de inscripción previa.