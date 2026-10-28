Elche: Ali Houary brilla en Copa tras perder protagonismo en Liga

A pesar de que el Elche no hizo un partido brillante ante la UD Pinatar, hubo jugadores que sí aprovecharon la oportunidad que siempre representa la Copa del Rey para los menos habituales. Martín Anselmi repartió minutos entre la plantilla y se produjeron dos estrenos, con Alejandro Iturbe y Kevin Lomonaco como protagonistas.

Uno de los más destacados del Elche en tierras murcianas fue Ali Houary. El canterano ha perdido protagonismo en Liga. Empezó el curso como titular en las primeras jornadas, incluso ante el FC Barcelona. La llegada de competencia a la mediapunta le hizo desparecer del once y, con frecuencia, de las convocatorias.

A Houary se le vio con ganas de agradar en Lo Pagán. Estuvo muy participativo en el primer acto, aunque el juego del Elche fue espeso debido en gran medida a la superficie del terreno de juego. El césped artificial dificultó el fútbol de toque de los de Martín Anselmi y los 'jugones' no pudieron mostrarse.

Aún así, el hispano-marroquí fue de los más activos. Buscó conectar con Ezequiel Ponce y Adam Boayar en numerosas ocasiones. También ejerció como enlace con los extremos Tete Morente y Josan Ferrández.

En el segundo acto, con la UD Pinatar más cansada, hubo más espacios y Ali Houary se lució más. Anotó el gol de la tranquilidad, el 1-3 definitivo, con un gran disparo desde fuera del área.

Ali espera que su actuación en Copa pueda servirle para tener minutos en Liga. La realidad es que las incorporaciones de Lemar y Buonanotte, además del buen nivel de Lucas Cepeda, han elevado el nivel de la plantilla en esa demarcación. Grady Diangana es otro futbolista llamado a pelear por minutos en ese puesto.