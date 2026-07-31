Elche activa la gratuidad del aparcamiento en zona azul durante el mes de agosto

A partir de mañana, día 1 de agosto, el estacionamiento en zona azul del servicio de la ORA será gratuito durante todo el mes, tanto por la mañana como por la tarde, en todo el término municipal.

Los conductores podrán aparcar sin abonar ninguna tarifa, según lo señalado en cada parquímetro. Esta exención de pago se mantendrá vigente hasta el próximo 1 de septiembre, fecha en la que la zona azul volverá a funcionar con normalidad en todo el municipio, con los horarios habituales.

Por segundo año consecutivo, los ilicitanos han podido beneficiarse también de la gratuidad el servicio ORA en todo el municipio ilicitano todas las tardes desde el pasado 15 de julio. Durante la segunda quincena del mes, la zona azul solo se ha abonado de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, mientras que los sábados han sido totalmente gratuitos todo el día.