Elche Acoge tramita más de 800 peticiones de regularización de migrantes e informa a 1.800 personas

La Fundación Elche Acoge ha tramitado la solicitud de acogida de 810 personas al proceso extraordinario de regularización de migrantes en España, que finalizó este pasado martes.

Los países de origen de los solicitantes son principalmente por este orden Colombia, Marruecos, Argentina, Argelia y Perú.

EL 80 % de los expedientes tramitados por Eche Acoge han sido de ciudadanos que residen en Elche.

Según los datos aportados hoy desde esta Fundación Elche Acoge, los primeros expedientes tramitados han sido aceptados ya habiendo recibido un pequeño porcentaje de los solicitantes una aprobación provisional, aunque para la resolución definitiva pueden faltar hasta tres meses.

El asesor jurídico de Elche Acoge, Zurab Oganesyan, confía en que el 100 % de los expedientes tramitados se resuelvan favorablemente, aunque en muchas solicitudes de ciudadanos argelinos y cubanos nos les ha sido posible adjuntar algunos documentos, como el de antecedentes penales, debido a los escollos burocráticos en sus países de origen.

Durante el plazo en el que se ha extendido el proceso extraordinario de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno central, los servicios jurídicos y de asesoramiento de Elche Acoge se ha facilitado información sobre el mismo a 1.800 personas y la entidad ha realizado más de 2.200 informes de acreditación de situación de vulnerabilidad.