Elche acoge la segunda edición del Open Internacional Super Enduro. Será este sábado, desde las 20:00 horas, en el Club de Campo y contará con la presencia de más de treinta pilotos. Se espera representación francesa y pilotos de distintos puntos del panorama nacional.

La prueba está organizada por el Club de Motociclismo Enduro Ilicitano, cuyo presidente es Manuel Rodríguez. El evento fue presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Elche, puesto que la institución también colabora en el desarrollo de la prueba.

El presidente de la Federación Valenciana de Motociclismo, José Luis Berenguer, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero y ha animado a los amantes del motor a disfrutar de una competición única y "diferente".