Atletismo

Elche acoge a más de 300 atletas en la segunda edición del Gran Premio Internacional de Atletismo

La competición tendrá lugar en el estadio municipal Manolo Jaén, el próximo 8 de julio, a partir de las 18:00 horas

Onda Cero Elche

Elche |

Fragmento del cartel que anuncia este año la segunda edición del Gran Premio Internacional de Atletismo.
Fragmento del cartel que anuncia este año la segunda edición del Gran Premio Internacional de Atletismo. | Ayuntamiento de Elche

Tras el éxito de su estreno el año pasado, el premio se consolida este año en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) con la participación de más de 300 deportistas, nacionales e internacionales, de una decena de países y cuatro continentes diferentes.

Velocidad, medio fondo, saltos y lanzamientos serán las disciplinas en las que los atletas podrán medir sus habilidades.

Asimismo, el concejal de Deportes, José Antonio Román, destaca que "este evento vuelve a situar a Elche como referente en la organización de grandes competiciones deportivas" y anima a la ciudadanía a asistir a una jornada que reunirá a los mejores deportistas del panorama tanto nacional como internacional.

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