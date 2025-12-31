Elche CF: 7 millones de pérdidas en la 24-25 y un beneficio esperado de 15 millones para la 25-26

El Elche celebró este martes una junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas en la que aprobó el balance de cuentas de la temporada 24-25 con cerca de siete millones de euros de pérdidas y un presupuesto para el actual ejercicio 25-26 con quince millones de beneficio.

En un comunicado, el club dirigido por el empresario argentino Christian Bragarnik señaló que todos los puntos fueron aprobados por unanimidad y justificó las pérdidas con "la mejora de la plantilla que permitió lograr el ansiado ascenso a Primera División".

Además, se destacó el hecho de que durante la pasada campaña el club salió del concurso de acreedores, un paso que aseguró "marca el cierre de la etapa más compleja de la historia del club y afianza la estabilidad económica y deportiva del Elche".

La entidad defendió que "la Junta refuerza de manera clara lo que ya es totalmente visible" porque sostiene que "cuenta con una situación económica y financiera sólida, reconocida incluso en estudios internacionales que sitúan al Elche como una de las entidades más sostenibles del fútbol europeo".

"Para la próxima temporada, se ha presentado un presupuesto con previsión de beneficio superior a 15 millones de euros, que contempla la confección de esta plantilla tan competitiva y, de forma paralela, la continuación de las inversiones en infraestructuras, incluyendo la reforma y remodelación del Martínez Valero y seguir avanzando en la construcción de la Ciudad Deportiva, consolidando así la estrategia de crecimiento sostenible del club", apuntó el comunicado