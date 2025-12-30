REVIVE EL ASCENSO DEL ELCHE

El documental 'Corazón franjiverde' llena las salas de l'Aljub y se prolonga hasta el 8 de enero

Se estrenó el 25 de diciembre en pantalla grande y todos los pases rozan el lleno

Felipe Canals

Elche |

El documental 'Corazón franjiverde', que revive el ascenso del Elche a Primera División, está siendo un éxito desde su estreno oficial en las salas del Centro Comercial l'Aljub. Desde el 26 de diciembre está teniendo una gran acogida por parte de la parroquia del Elche.

Casi todos los pases rozan el lleno y se han programado nuevas proyecciones hasta el 8 de enero. De momento, solo está disponible en l'Aljub. Es una manera de revivir el ascenso del cuadro ilicitano a Primera, con imágenes inéditas y testimonios de los protagonistas.

