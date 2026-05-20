Dituro: "Hubiéramos firmado llegar a la última jornada despendiendo de nosotros"

El Elche ha empezado a preparar el partido de este sábado en Montilivi contra el Girona. Un empate o una victoria le da la salvación, mientras que una derrota le haría depender de una carambola. "Hubiéramos firmado llegar a la última jornada despendiendo de nosotros", ha afirmado Matías Dituro.

"Vamos a ir a ser protagonistas", ha puntualizado el meta argentino. Al Elche le vale el empate, pero la idea es "ir a ganar" y "batir el récord de puntos". Los franjiverdes, con 42, ya han igualado la mejor cifra histórica en Primera del Elche. Sin embargo, aún no tienen la salvación garantizada.

A pesar de que una derrota en Montilivi también podría significar salvación si fallan los rivales directos, Dituro ha dejado claro que no hacen cuentas con una posible 'carambola'. También ha matizado que "es una final", por lo que no pesará ser el peor visitante de Primera División.

Por último, Dituro ha felicitado a David Affengruber por su convocatoria con Austria de cara al Mundial de este verano. Le ha deseado suerte, aunque ha bromeado con que será rival de Argentina. Austria, Argentina, Jordania y Argelia están encuadradas en el mismo grupo.