Dieciséis empresas de calzado de Elche viajan a Riva del Garda para presentar sus colecciones primavera-verano de 2027

Un total de 16 empresas de calzado de Elche van a estar presentes en la feria Expo Riva Schuh que el sábado comienza en Riva del Garda (Italia).

El certamen va a coincidir con la celebración de la feria Garda Bags, que es el área de bolsos, artículos de cuero, maletas y accesorios de viaje. Los dos eventos se van a prolongar hasta el martes de la próxima semana.

La Expo Riva Schuh es el principal evento ferial internacional para el calzado de volumen de gama media.

A las veintiséis firmas zapateras ilicitanas se suman doce más afincadas en distintas localidades de la provincia de Alicante, que es la región del conjunto de la Comunitat Valenciana que copa la participación en la feria.

La representación valenciana supone el 70 % de la delegación española en el certamen que asciende a 40 expositores en representación de 60 marcas.

La Expo Riva del Garda Schuh y Garda Bags son las primeras citas del calendario ferial en las que las empresas tienen la oportunidad de presentar sus colecciones primavera/verano 2027.

Vicente Pastor, presidente de la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice), ha valorado positivamente la presencia española en la nueva edición del certamen italiano: “La estabilidad de la participación española en una feria de referencia internacional como Expo Riva Schuh demuestra la confianza de nuestras empresas en los mercados exteriores y su firme apuesta por la internacionalización”, ha afirmado Pastor que ha destacado que “el certamen es una excelente oportunidad para presentar las colecciones de primavera-verano 2027 ante compradores de todo el mundo y tomar el pulso a la evolución de la demanda internacional”.

Exportaciones en el primer trimestre

Por otro lado, desde Fice se ha destacado que las exportaciones españolas del sector zapatero durante el primer trimestre de este año han alcanzado los 933,4 millones de euros y 46 millones de pares, lo que supone un ligero descenso del 0,1 % en valor y un aumento del 3 % en volumen, respecto al mismo periodo de 2025.