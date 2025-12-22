La crónica del tiempo

El día de Navidad apunta a que va a ser frío en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Elche.
Elche. | Onda Cero Elche

Ya estamos en invierno y esta semana, que es la primera de la nueva estación, se prevé ya desde este lunes que se agudice el descenso de temperaturas que ha comenzado a percibirse durante el fin de semana.

La primera jornada de esta semana de Navidad se presenta como una jornada fría con viento puntualmente moderado que irá a más al final de la jornada.

El día se presenta bastante soleado por la mañana y algo más de nubosidad por la tarde.

En Elche y Crevillent las temperaturas máximas van a rondar los 13 grados centígrados. En Santa Pola se situarán alrededor de los 12.

El frío se va a mantener en los próximos días e incluso el jueves, día de Navidad, se apunta a la posibilidad de lluvia débil.

