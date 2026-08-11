Detenido en Novelda por estafas con anuncios web de falsos alquileres vacaciones en Alicante y Sevilla

La Guardia Civil ha detenido en Novelda a un hombre de 28 años e investigado a otros dos jóvenes por su presunta implicación en un delito de estafa relacionado con falsos anuncios en páginas web de alquileres vacacionales.

La investigación se inició tras detectarse varias denuncias de personas que habían abonado cantidades de dinero para reservar viviendas que en realidad no existían.

Los autores publicaban anuncios atractivos en páginas web y tras la reserva, contactaban con las víctimas para solicitar pagos por adelantado en concepto de reserva. Después del pago perdían el contacto.

Hay afectados en Alicante y Sevilla, con un perjuicio económico que asciende a cerca de los 3.000 euros. Durante la investigación, los agentes identificaron a tres personas relacionadas con la trama. Una de ellas como autora de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, mientras que las otras dos fueron investigadas.

Estas dos últimas actuaban como ‘mulas económicas’, es decir, personas que facilitaban sus cuentas bancarias para recibir el dinero procedente de las estafas y transferirlo posteriormente a los responsables.