Detenido un hombre acusado de participar en un atraco de una gasolinera de Monforte del Cid

Una operación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 49 años acusado de perpetrar un atraco en una gasolinera de Monforte del Cid en el que logró un botín de 500 euros en efectivo.

El atraco lo perpetró encapucha y a punta de navaja junto a otra persona, no identificada.

Los atracadores se desplazaron al lugar en un coche denunciado por robo en Petrer y que fue localizado en Elda tras ser incendio.

El atraco en la gasolinera se produjo el pasado 15 de marzo y la investigación que ha llevado a la identificación del arrestado ha sido llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de Policía Nacional de Elda-Petrer y el área de investigación de la Guardia Civil de Novelda desarrollaron de forma conjunta las operaciones Oxford y Basint para identificar y localizar a los supuestos responsables.

El arrestado es un hombre con antecedentes por delitos contra el patrimonio. Fue localizado, detenido en el municipio de Elda y tras ser puesto a disposición judicial ha ingresado en prisión provisional.