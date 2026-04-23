Detenido en Elche un hombre por comprar objetos robados pagando por ellos pequeñas cantidades de droga

La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre de 66 años de edad que está acusado de comprar por pequeñas cantidades de droga objetos robados del interior de coches estacionados en la vía pública. A veces, también permitía al autor del robo pernoctar en su vivienda.

Los robos los perpetraba personas drogodependientes que sustraían objetos de pequeño tamaño como gafas de sol, cargadores de teléfono móvil, balizas de señalización V16 o dinero en efectivo.

Los robos se cometían sobre todo por la tarde y por la noche en zonas de aparcamientos situados en las inmediaciones del Hospital General y de la Ciudad de la Justicia.

Los autores de los mismo siempre actuaban de la misma manera: fracturaban la luneta trasera o ventanillas de los vehículos para apoderarse de objetos de pequeño tamaño y fácil salida en el mercado ilícito.

Los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche, que son los que han realizado la investigación, constataron durante la misma un trasiego constante de personas, muchas de ellas consumidoras habituales de sustancias estupefacientes, que accedían a la vivienda del ahora arrestado portando objetos y abandonaban el lugar sin ellos tras breves periodos de tiempo.

En el registro del domicilio del implicado se encontraron objetos que los agentes sospechan que pueden tener una procedencia ilícita. Entre ellos, llaves de vehículos, dos teléfonos móviles que habían sido puestos a nombre del detenido al día siguiente de su sustracción, dos monitores, múltiples dispositivos de almacenamiento USB y un disco duro extraíble, así como documentación personal de diferentes personas cuyo robo había sido denunciado en dependencias policiales.