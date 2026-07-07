El desmontaje de la fachada protegida del edificio de Riegos El Progreso de Elche comenzará después de las fiestas de agosto

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche tiene previsto adjudicar en su reunión de esta semana, que tendrá lugar el jueves, el derribo de la fachada del edificio de Riegos El Progreso, que es una actuación que va a suponer el primer paso para eliminar ese viejo edificio a fin de construir en la parcela resultante un nuevo inmueble que albergará oficinas municipales.

La fachada histórica del edificio comenzará a ser desmontada a lo largo de la segunda quincena de agosto. Va a ser un trabajo que se va a realizar de forma manual.

Se desmontará desde el frontón al zócalo, pasando por las cornisas, los sillares y los recercados de huecos.

Cada pieza será numerada porque más tarde esa fachada será reconstruida y formará parte del nuevo edificio que se va a construir.

También se van a conservar los muros medianeros y el que cae al patio.

De forma paralela se realizarán las catas arqueológicas y el estudio geotécnico necesarios para la construcción de ese nuevo inmueble, que tendrá una superficie cercana a los 1.000 metros cuadrados.

Con una inversión de 1,9 millones de euros, el nuevo edificio tendrá sótano, planta baja y cuatro alturas. Cada planta dispondrá de espacios diáfanos de aproximadamente 130 metros útiles, con posibilidad de compartimentación flexible mediante mamparas de vidrio para favorecer la iluminación natural.

El inmueble se destinará a oficinas municipales. Contará con ascensor, escalera lineal, aseos en cada planta y cubierta a dos aguas con espacio técnico para instalaciones.

Francisco Soler, concejal de Estrategia Municipal del Ayuntamiento de Elche ha señalado que la actuación “permitirá recuperar un edificio histórico que llevaba cerca de diez años apuntalado y eliminar una imagen de degradación en uno de los accesos al centro histórico, a la vez que recuperar los dos carriles de circulación de la calle y mejorar la fluidez del tráfico y avanzar en la regeneración del entorno del Mercado Central”.