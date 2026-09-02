El desempleo repunta en agosto en Elche, Crevillent y Santa Pola

El mes de agosto ha registrado incrementos del desempleo en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó.

A lo largo del octavo mes del año han perdido su empleo en Elche 397 personas, en Crevillent 55 y en Santa Pola 21.

El sector Servicios ha liderado en Elche la destrucción de empleo en agosto, sumando 129 nuevos parados.

La segunda actividad con más pérdida de puestos de trabajo en el municipio ilicitano ha sido la construcción, en la que han perdido el empleo del que disfrutaban un total de 51 trabajadores.

En el sector Industria se ha sumado 16 nuevos demandantes de empleo.

En el polo opuesto a esos tres sectores de actividad económica se ha situado la Agricultura, parcela en la que en agosto se ha registrado la creación de un puesto de empleo.

Contratación

En el apartado de contratación, durante el mes de agosto se han formalizado en Elche 3.593 contratos, mientras que en Crevillent han sido 238 y en Santa Pola 427.