UN AÑO MÁS

Cuenta atrás: el 13 de junio llega el Torneo de Golf Onda Cero Elche-Pastelerías Raúl Asencio

La duodécima edición del evento se celebrará en Alenda Golf

Felipe Canals

Elche |

Cada vez queda menos para el Torneo de Golf Onda Cero Elche-Pastelerías Raúl Asencio. Este año se celebrará el sábado 13 de junio en Alenda Golf. Será la duodécima edición de un evento que ya se ha consolidado en el municipio de Monforte del Cid.

José Carlos Martínez Castro, de Alenda Golf, ha destacado que apuestan por un torneo con aproximadamente 108 participantes para no saturar el recorrido. Hasta el viernes 12 de junio se mantendrá abierto el plazo para formalizar la inscripción.

Los ganadores obtendrán el premio de participar en la final del circuito nacional en La Manga.

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