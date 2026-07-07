Cuatro integrantes de Cruz Roja Elche y Guardamar del Segura, preparados para viajar a Venezuela

Tres especialistas en psicología de la agrupación local de Cruz Roja Elche están pendientes de poder ser reclutados para viajar a Venezuela y formar parte del equipo de la clínica de Atención Primaria desplegada por la entidad humanitaria y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Venezuela.

También está pendiente de poder ser activada para viajar la expresidenta de Cruz Roja en Guardamar del Segura, Adelaida Plaza, que es matrona de profesión.

Esa clínica ha sido desplegada por las dos entidades en la Guaira, zona cero del doble terremoto que asoló el pasado día 24 junio el norte de Venezuela.

El dispositivo médico está atendido y coordinador por Cruz Roja. Cuenta con un equipo de 14 especialistas y personal de apoyo, ofreciendo servicios como el triaje y evaluación médica; primeros auxilios y estabilización de emergencias; atención y derivación de traumatismos; atención a lesiones leves y patologías no traumáticas; y apoyo psicosocial y psicológicos.

Se prevé que la clínica va a estar operativa por un periodo de al menos cuatro meses, contando con un equipo con perfiles sanitarios y de apoyo psicosocial y equipamiento médico con capacidad de dispensar servicios clínicos diurnos.

El dispositivo coordinador por Cruz Roja Española en Venezuela ha sido montado por el Equipo de Respuesta Urgente (ERU) de la entidad.