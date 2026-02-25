El PP de Crevillent trabaja en la reestructuración del gobierno local tras la salida de Vox y sin riesgo a moción de censura

La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar (PP) trabaja en la restructuración del gobierno local que va a tener que llevar a cabo tras la marcha de las tres concejalas de Vox del ejecutivo local.

Este pasado martes, la formación ultraconservadora hacía saltar por los aires el pacto de gobierno con el PP. Lo hacía después que Lourdes Aznar firmase el cese de una concejala de Vox (María Jesús Alfonso) de las competencias que tenía en las áreas de Bienestar Social y Sanidad.

La razón de la ruptura del pacto de gobierno PP-Vox está en gran medida en el incendio registrado a finales del pasado mes de diciembre en una vivienda a raíz del que falleció una joven vecina del edificio, mientras que su pareja resultó herida de gravedad.

Ese incendio fue provocado por la persona que vivía en el piso siniestrado, que es un hombre con comportamiento muy problemático y sobre el que había decenas de quejas y denuncias sin que se hubiesen tomado medidas.

La gestión de esa situación desde el área de Servicios Sociales suscitó desde el principio un visible malestar vecinal y puso en el disparadero político a la concejala de Bienestar Social.

El equipo de gobierno incoó una investigación interna para aclarar lo ocurrido y que aún está activada.

Ayer martes había convocado pleno municipal y los partidos de la oposición pedían la dimisión y reprobación de la ya exconcejala de Bienestar Social. En ese pleno, la concejala de Vox a la que se cesaba horas antes de sus competencias en las áreas de Servicios Sociales y Sanidad, dos de las que tenía, defendió la actuación del área que ha dirigido hasta ahora.

Además, mediante un comunicado, Vox Crevillent ha asegurado que su abandono del gobierno local ha sido consecuencia “de la incapacidad de la alcaldesa” de la localidad, han dicho, “para defender a su propio ejecutivo frente a acusaciones gravísimas y jurídicamente insostenibles, y dándole a la izquierda lo que pide utilizando la tragedia como un arma política”.

Acord per Guanyar, PSOE y moción de censura

Por su parte, la oposición municipal, que está formada por el PSOE, con dos concejales, y los ocho ediles de la coalición Acord per Guanyar (Compromís, l’Esquerra y Esquerra Unida), se ha considerado que la crisis de gobierno ha sido consecuencia de una mala gestión del PP.

La posibilidad de presentar una moción de censura al ahora gobierno en minoría del PP no para factible ya que, tanto para plantearla como para que sea aprobada, es necesario contar con la mayoría absoluta que conforma la Corporación del Ayuntamiento de Crevillent. En este caso, esa mayoría está en los 11 concejales, y los dos grupos políticos de la oposición suman diez ediles, con lo que es necesario que Vox se sume a la moción de censura y se antoja, cuando menos muy improbable, que el partido ultraconservador pueda dar ese paso, sumando con la izquierda política crevillentina.

Esa situación ha llevado a Acord per Guanyar a recordar que el Ayuntamiento va a estar gobernado ahora por un equipo de Gobierno del PP con ocho concejales, mientras que el bloque Acord-PSOE va a sumar dos más, diez. Por ello, desde Acord per Guanyar se instado a la alcaldesa Lourdes Aznar a realizar una “reflexión honesta” sobre “si ha perdido la legitimidad para seguir siendo la alcaldesa de Crevillent”. En este sentido, Acord per Guanyar ha recordado que el PP no fue la fuerza más votada en las elecciones municipales de 2023.