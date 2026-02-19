Crevillent ilumina la llegada de la Semana Santa con el encendido de la Cruz de la Cuaresma

Crevillent ha cumplido un año más con la tradición y, coincidiendo con el Miércoles de Ceniza, ha procedido al encendido de la Cruz de la Cuaresma, recordando el inicio de la recta final para la llegada de la Semana Santa.

El acto se ha desarrollado a los pies de la emblemática torre-campanario de la Iglesia Vieja, en cuya cúspide está la cruz que se ha iluminado.

El evento ha estado organizado por la por la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent en colaboración con la cofradía ‘Virgen de las Angustias’, a la que este año corresponde el honor de realizar el encendido de la cruz, así como el Grupo de Jóvenes Cofrades.

Durante el desarrollo del acto ha intervenido Joaquin Carlos, consiliario de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa crevillentina, así como Gema Valero, representante de la cofradía Virgen de las Angustias.

Este año 2026, el encendido de la Cruz de la Cuaresma ha corrido a cargo de Julián Valdés, Joaquín Valdés, Francisco Fuentes, Francisco Pastor y José Antonio Aznar.

El momento de encendido de la cruz se ha realizado al son de los compases de la ‘Marcha Real’, interpretada por la Banda de Clarines y Tambores de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent.