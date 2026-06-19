La construcción en Elche del nuevo edificio de pisos para alquiler asequible de Travalon avanza conforme a los plazos previstos

La construcción del edificio con 76 viviendas promovido por la empresa municipal Pimesa en el barrio Travalón de Elche avanzan conforme a los plazos previstos y se encuentran en estos momentos en torno a un nivel de ejecución del 30 %.

La previsión es que los trabajos concluyan el 30 de julio del año 2027.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha visitado la zona y han puesto en valor la colaboración entre el Ayuntamiento de Elche y la Generalitat Valenciana para hacer posibles proyectos que contribuyan a incrementar el parque de vivienda asequible y facilitar el acceso a una vivienda a los jóvenes.

El nuevo edificio se está construyendo en la calle Maestro Ángel Llorca. El proyecto supone una inversión de más de seis millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation.

Las viviendas serán destinadas a régimen de alquiler asequible.

En el edificio habrá viviendas de uno, dos y tres dormitorios, con superficies de entre 46 y 82 metros cuadrados.

El inmueble tendrá 75 plazas de aparcamiento y dos locales comerciales.

“Esta promoción representa una apuesta decidida por facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes que necesitan alternativas reales en el actual contexto del mercado inmobiliario”, ha señalado Pablo Ruz que ha añadido que “se trata de una actuación estratégica para seguir ampliando la oferta de vivienda asequible en la ciudad y dar respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía”.