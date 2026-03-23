El conseller de Agricultura anuncia en Elche ayudas por valor de nueve millones de euros para continuar modernizando regadíos

La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) ha celebrado este pasado domingo la conmemoración del Día Mundial del Agua con un acto celebrado en el centro de congresos de Elche.

Durante el mismo se presentó el libro titulado ‘El regadío de la Comunitat Valenciana. Significados y valores patrimoniales’, de Jorge Hermosilla, catedrático de Geografía de la Universidad de València.

Además, la entidad de regantes, que agrupa a más de un centenar de comunidades de agricultores de la Comunitat, distinguió con su Medalla de Plata a José Alberto Comos, que fue gerente de Vaersa, así como que ejerció como director general del Agua de la Generalitat Valenciana entre los años 2012 y 2015.

Desde el pasado mes de enero es gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Al acto asistió el conseller de Agricultura y Agua Miguel Barrachina, que anunció que la Generalitat Valenciana va a poner en marcha una convocatoria de ayudas dotada de nueve millones de euros destinada a que se continúe modernizando el regadío de la Comunitat Valenciana.

Esas ayudas permitirán, por ejemplo, actuar sobre los sistemas de riego de las entidades de riego para optimizar el uso y la gestión del agua a través de medidas como la implantación de riego localizado, el incremento de la capacidad de embalse, la reutilización de aguas depuradas para riego o el impulso de la implantación de energías renovables.