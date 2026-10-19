El Consell impulsa la renovación del centro de transformación eléctrica del IES Tirant lo Blanc de Elche

Con un presupuesto de 63.000 euros, la Generalitat Valenciana va a impulsar la renovación del centro de transformación que suministra energía eléctrica al IES Tirant lo Blanc de Elche.

La iniciativa ya ha sido declarada de emergencia por el Consell y la actuación contempla la sustitución integral del conjunto de celdas de media tensión, la actualización e integración de los sistemas de protección, así como la inspección y limpieza de la instalación.

Entre los meses de marzo y abril se produjeron incidencias en el centro de transformación eléctrico que requirieron actuaciones urgentes. Más tarde, la empresa mantenedora emitió un informe técnico en el que recomendaba su sustitución inmediata, por lo que se consideró necesario tramitar por la vía de emergencia las obras indispensables para restituir las condiciones de seguridad y garantizar la continuidad del servicio eléctrico del centro.