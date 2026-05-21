La comunidad educativa del IES Severo Ochoa de Elche urge la ampliación del centro

Fue diseñado para albergar 800 estudiantes y en la actualidad cuenta con casi 1.600 matriculados. El doble de su capacidad. Este es el argumento de peso al que alude la comunidad educativa del instituto Severo Ochoa de Elche para exigir a la Generalitat Valenciana la urgente ampliación del centro.

Los problemas de espacio son más que evidentes y se llevan arrastrando desde hace años. De cara al curso 2026-2027 esa situación va a provocar que haya alumnos, concretamente de dos grupos, que van a ser desplazados al instituto La Asunción para poder liberar espacio y crear un laboratorio, del que desde hace años carece el centro, pese a que por ley es obligatorio disponer de uno para los estudiantes de la rama de Ciencias.

La comunidad educativa, que ya estaba movilizada para reclamar la dotación de un laboratorio, ha conseguido esa reivindicación, pero insiste en la necesidad de que el instituto sea ampliado con al menos un nuevo pabellón. Asegura que en la parcela que ocupa en la actualidad el centro de Secundaria y de FP hay espacio suficiente para acometer esa ampliación.

Aulas prefabricadas

En tanto que se ejecuta la ampliación del instituto que se está reclamando, la comunidad educativa del instituto ilicitano Severo Ochoa pide a la Conselleria de Educación la instalación urgente, a corto plazo, de aulas prefabricadas para dar solución a la falta de espacio.