Compromís per Elx vuelve a reclamar en el pleno una “condena rotunda” al “genocidio” en Gaza

El grupo municipal de Compromís per Elx lleva al pleno municipal de este mes de septiembre una Moción en la que insta al Ayuntamiento de Elche a expresar una “condena rotunda” al “genocidio” que se está cometiendo el gobierno de Israel en la Franja de Gaza.

Además, en la Moción registrada para su debate y votación en la sesión plenaria se plantea que la Corporación muestre su “solidaridad con la Flotilla de la Libertad, que actualmente atraviesa el Mediterráneo para romper con el bloqueo de Israel y hacer entrega de suministros humanitarios al pueblo palestino”.

“Según fuentes oficiales, el ejército israelí ha asesinado ya cerca de 65.000 palestinos y palestinas, de los cuales un 75 % son mujeres y niños”, ha explicado Esther Díez, portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, que ha añadido que “a esas estremecedoras cifras se suman los más de 1.500 trabajadores humanitarios y más de 200 periodistas asesinados también por el estado genocida de Israel”.

“Frente a esta masacre, y pese a que Pablo Ruz y Vox hayan votado sistemáticamente en contra de las mociones de Compromís en apoyo al pueblo palestino, vamos a seguir exigiendo a este gobierno municipal que, de una vez por todas, se arme de valor para pedir la paz por Palestina”, ha incidido Díez que ha concluido que “estamos convencidos de que la mayoría de ilicitanos e ilicitanas condena el genocidio en Gaza, por ello pedimos a Pablo Ruz que de una vez se sitúe en el lado correcto de la historia, el de la defensa de los derechos humanos y haga que el ayuntamiento tenga una voz rotunda contra esta masacre, pues la equidistancia es ser cómplice de la barbarie del estado genocida de Israel”.