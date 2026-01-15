Compromís per Elx requiere instar al Consell la ejecución de los proyectos del Plan Convivint

El grupo municipal del Compromís per Elx ha anunciado la presentación de una Moción para su debate y votación en el pleno del Ayuntamiento de este mes en la que insta reclamar a la Generalitat Valenciana la construcción de las infraestructuras contempladas en el Plan Convivint, impulsado por el ejecutivo autonómico de PSOE y Compromís en el pasado mandato.

Esther Díez, concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, ha citado entre las infraestructuras pendientes del citado plan autonómico la creación de un centro de día para personas mayores, la del centro de inserción laboral para adolescentes, la reforma integral de la residencia de Altabix, la residencia y centro ocupacional para personas con discapacidad, el centro de día para las personas con diversidad funcional y la del Centro Mujer 14 Horas.

“Ante un alcalde como Pablo Ruz (PP), que ni está ni se le espera para reivindicar a la Generalitat las inversiones pendientes en políticas sociales, educación o sanidad, desde Compromís vamos a poner en el centro del debate público la puesta en marcha de estos centros como una necesidad irrenunciable de nuestros vecinos y vecinas”, ha señalado este jueves Esther Díez que ha concluido que “vamos a seguir poniendo estas demandas en el centro del debate público y atender a los problemas reales de la ciudadanía, para impulsar con ello políticas útiles que verdaderamente mejoren la calidad de vida de las personas, reforzando así los servicios públicos, la justicia social y el bienestar colectivo en nuestro municipio”.