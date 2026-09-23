Compromís per Elx reivindica en el pleno municipal las obras del centro social de El Altet

Compromís per Elx ha elevado una Moción que será abordada en el pleno municipal de este mes de septiembre, convocado para este próximo lunes, en la que se pide el impulso de la construcción del centro social de la pedanía de El Altet, en cuyo proyecto se avanzó en el pasado mandato con el gobierno municipal de coalición formado por el PSOE y Compromís.

Esther Díez, portavoz municipal de Compromís per Elx, ha señalado este miércoles que el “centro social de El Altet, junto con el de Torrellano y Los Arenales del Sol, son tres proyectos que pusimos en marcha el anterior gobierno de izquierdas, pero ahora, casualmente, y después de que el pasado viernes 18 de septiembre Compromís registrásemos la moción para exigir la continuación de dicho proyecto, PP y Vox anuncian que van a encargar uno nuevo, y sin tener aún la titularidad de la parcela, que es el requisito para poder desarrollar el estudio técnico pertinente y estudiar las condiciones de la estructura del edificio actual, el antiguo colegio Rodolfo Tomás Samper”.

A juicio de la portavoz de Compromís per Elx “eso “demuestra” que el equipo de gobierno (PP y Vox), “una vez más”, actúa ¡cuando Compromís pone los temas encima de la mesa, como ya ha ocurrido anteriormente como, por ejemplo, con la problemática de las campas en el entorno del aeropuerto, para la que todavía sigue sin haber redactada una normativa urbanística clara que resuelva el conflicto”.