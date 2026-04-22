Compromís per Elx pide que el Ayuntamiento apruebe un apoyo expreso al escudo social por la vivienda

El grupo municipal de Compromís per Elx lleva al pleno municipal de este mes de abril, que se va a celebrar el próximo lunes, una Moción en la que reclama un pronunciamiento de la Corporación municipal en favor de las medidas recogidas en el llamado ‘escudo social’ que plantea el Gobierno central y que, en su conjunto, fue rechazado hace unas semanas en la votación a la que fue sometido en el Congreso de los Diputados.

En la propuesta de Compromís se recoge también dar apoyo a la prórroga de los alquileres que se debatirá y votará el martes de la próxima semana en el Congreso de los Diputados: “Lo que buscamos con la Moción es que los grupos políticos se posicionen a favor de esas políticas sociales y reclamen a sus jefes de filas en Madrid que actúen con responsabilidad y dejen de generar sufrimiento con sus posicionamientos ideológicos insostenibles”, ha afirmado este miércoles Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx que ha añadido que “instamos al alcalde, Pablo Ruz -alcalde de Elche, del PP - a situarse de una vez en el lado bueno de la historia y apoyar esta moción y a que tenga en cuenta de que, de no aprobarse estas medidas, el Ayuntamiento tendrá que habilitar más recursos públicos para ofrecer una alternativa habitacional a las personas que se queden sin estas ayudas”.

“En esta legislatura nos jugamos el bienestar de una década y la respuesta que den las administraciones va a ser crucial para varias generaciones; de momento Pablo Ruz sólo va a pasar a la historia por tumbar iniciativas buenas y necesarias para la gente sencilla”, ha concluido Esther Díez.