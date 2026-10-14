Compromís per Elx exige en el pleno una solución definitiva para los malos olores de la planta de resididos de Els Cremats

El grupo municipal de Compromís per Elx ha avanzado este miércoles que ha registrado una Moción para su debate en el pleno municipal de este mes de octubre en la que, entre otros aspectos, se exige crear una zona de amortiguación vegetal alrededor de la planta de residuos de la sierra Els Cremats de Elche, que sea “más efectiva que la creada hasta ahora”, así como que “se elabore un Plan Integral de Modernización Ambiental con un calendario claro, presupuesto suficiente e indicadores públicos de cumplimiento”.

En la Moción de Compromís también se reivindica una auditoría ambiental independiente para “determinar con claridad cuál es la fuente” de los malos olores que salen de la planta de residuos.

Asimismo, se pide que el Consorcio de Residuos del Baix Vinalopó, entidad de la que dependen la gestión de la planta de residuos, “haga públicos los datos de todos sus sensores de emisión en tiempo real y que se aumenten estos instrumentos de medición”.

“No vale con que a final de la legislatura Pablo Ruz -alcalde de Elche- diga que le va a trasladar a la Diputación de Alicante que selle la balsa de lixiviados porque los vecinos y las vecinas necesitan una actuación integral y con garantías ya que está en juego su bienestar y su salud y, por ello, esperamos que esta moción sirva para que, de una vez, se acometan las actuaciones necesarias para acabar con los malos olores”., ha afirmado Esther Díez, portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx en el Ayuntamiento ilicitano.

Para Compromís per Elx, también “es urgente que se cree una mesa de seguimiento ambiental en la que estén presentes, además del Consorcio, el Ayuntamiento y la Generalitat, las asociaciones vecinales afectadas y las organizaciones ambientalistas del municipio”.

Por otro lado, Esther Díez ha expresado su apoyo a la concentración convocada para este próximo sábado por vecinos del entorno de la planta de basuras para exigir medidas que acaben con la emisión de malos olores.

La movilización tendrá lugar a las 12:00 horas en la plaza de Baix.