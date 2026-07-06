Compromís per Elx denuncia que el PP y Vox han “vetado” debatir sobre el ruido de los aviones en la Junta de Distrito de Torrellano

El grupo municipal de Compromís per Elx ha denunciado este lunes que el equipo en el Ayuntamiento de Elche “ha impedido” a la formación política tramitar una propuesta en la Junta Distrito de Torrellano para reclamar medidas dirigidas a “minimizar el ruido de los aviones” en la pedanía.

Compromís per Elx considera que es “una decisión injustificada” que “veta” un debate en esa Junta de Distrito de uno de los asuntos que “más afectan” a los residentes en Torrellano.

En esos términos se ha expresado Esther Díez, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, que ha indicado que “no es una sorpresa que el alcalde trate de coartar este debate” teniendo en cuanto que en el pleno municipal del pasado mes de abril tanto PP como Vox votaron en contra de una Moción en la que se pedía al Ministerio de Transportes que aplique el Plan de Acción contra el Ruido del aeropuerto Alicante-Elche, minimizando así el impacto acústico que el aeródromo genera en las pedanías del entorno”.

“Pablo Ruz trata de ponerse muchas medallas con las pedanías, pero la realidad es que la ciudadanía se siente engañada en cuestiones como el centro de salud de Torrellano, que Ruz prometió y del que ahora reniega”, ha afirmado la portavoz de Compromís que ha añadido que “con la gestión de las campas, más allá de un cierre simbólico y de una carpa que sigue llena de vehículos, que ahora ocupan el camino adjunto, no hay ningún trámite aprobado en la recta final de la legislatura o el centro social de l’Altet, del que no hay ninguna noticia”.

Por su parte, el representante de Compromís en la Junta de Distrito de Torrellano, Víctor Moreno, ha señalado que “es lamentable que una vez más PP y Vox impidan el debate de una medida que es buena para nuestros vecinos y las vecinas, pues hay que recordar que previamente ya nos vetaron una propuesta para exigir el centro de salud de Torrellano, aunque posteriormente no han tenido más remedio que permitir a las asociaciones registrar iniciativas con el mismo fin”.

“De nuevo se constata el timo que son estos órganos que Pablo Ruz vendió a bombo y platillo y que ni sirven para llevar a cabo actuaciones transformadoras, que se limitan a pagar gastos de fiestas que antes cubría la propia Concejalía, donde muchas de las inversiones las decide el presidente de manera unilateral y en los que, como comprobamos una vez más, ni siquiera se permite que haya un debate democrático sobre los asuntos de interés”, ha concluido Víctor Moreno.