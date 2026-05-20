Compromís per Elx aboga por implicar a los vecinos del entorno del aeropuerto en la regulación de las campas de coches

El grupo municipal de Compromís per Elx va a plantear en el pleno municipal ordinario de este mes de mayo, que tendrá lugar el próximo lunes día 25, la aprobación de una declaración institucional en la que se recoja que los vecinos afectados por la proliferación de campas de vehículos de alquiler en el entorno del Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ participen en el diseño del instrumento urbanístico que regule esa actividad.

Esther Díez, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento ilicitano, ha señalado que el objetivo de la iniciativa pasa por “asegurar una solución satisfactoria para la ciudadanía”.

Díez ha afirmado que “los vecinos y vecinas merecen sinceridad por parte del alcalde Pablo Ruz que en una rueda de prensa del pasado mes decía que el problema está solucionado, cuando lo único que ha hecho es ordenar a los técnicos que se pongan a trabajar en esta cuestión pasados ya tres años de legislatura y sin haber continuado la tramitación de un plan especial de ordenación que pusimos en marcha el anterior gobierno de izquierdas”.

“Ya que Pablo Ruz llega tarde, porque es ahora cuando van a ponerse a trabajar en el asunto, al menos que celebren una mesa de trabajo en que todas las partes implicadas se sienten para llegar a un acuerdo, pues sabemos que es un fenómeno complejo y precisamente por eso requiere de consensos amplios”, ha apuntado la portavoz de Compromís per Elx que ha confiado en “contar con el apoyo del resto de grupos municipales para sacar adelante esta iniciativa y poder asegurar, además de la mesa de trabajo, celeridad en el desarrollo del instrumento urbanístico de ordenación de las campas, garantizar que se llevan a cabo las inspecciones por parte de las concejalías de Aperturas y Urbanismo, conseguir una moratoria para la instalación de nuevas campas hasta que se cree la figura e instar a mejorar la seguridad vial del entorno, que es un trabajo que también comenzamos la anterior legislatura”.