Compromís insta la cesión al Ayuntamiento de Elche de la competencia para sancionar el intrusismo en el sector del taxi

Compromís per Elx lleva al pleno municipal de este mes una Moción en la que se insta pedir a la Generalitat Valenciana la cesión de la competencia para incoar, instruir y resolver procedimientos sancionadores por las infracciones previstas en el control de las VTC. También se reclama aumentar los agentes de Policía Local en el aeropuerto para garantizar la seguridad de los taxis frente a los vehículos 'piratas' que realizan esa misma función de transporte, así como que el Ayuntamiento de Elche destine los recursos necesarios para que el servicio de auto taxi pueda desarrollar su trabajo en las mejores condiciones.

Esther Díez, portavoz municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, ha destacado que los taxistas ilicitanos están sufriendo la decisión de que el gobierno municipal del PP y de Vox “ha permitido la entrada de las VTC desde 2024”, que es una situación que se suma, ha añadido Díez, a una nueva norma aprobada por la Generalitat Valenciana mediante Decreto que el sector explica que “permite al servicio privado de VTC ejercer como taxi sin control y a través de asignaciones a dedo, frente a los procesos y regulación al que está sometido el sector público” del taxi.

“Nuestro municipio, en contra de lo que ocurre en el resto de grandes ciudades de la Comunitat Valenciana, sigue teniendo la gestión directa del sector del taxi, por lo que ahora el paso natural es que asuma también esta competencia y asegure los medios policiales necesarios en el que, recordemos, es uno de los principales aeropuertos de Europa”, ha afirmado Esther Díez que ha añadido que “nosotros reconocemos al taxi como el único servicio público de transporte discrecional de viajeros y, como tal, venimos a reivindicar sus necesidades frente un gobierno, el de Pablo Ruz y Vox, que se ha preocupado solo de liberalizar el sector sin ocuparse ni de los controles ni de la calidad del servicio que reciben las persones usuarias”.