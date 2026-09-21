Compromís critica la falta de inversiones de la Generalitat en Elche

El síndic de Compromís en Les Corts, en el Parlamento autonómico, Joan Baldoví, ha estado este lunes en Elche donde, acompañado por la portavoz del grupo político de la coalición en el Ayuntamiento, Esther Díez, ha cargado contra la gestión del gobierno valenciano en Elche.

Coincidiendo con el reciente inicio del nuevo curso político 2026-2027, tanto Baldoví como Díez han defendido que el actual mandato, que afronta ya su recta final porque en mayo de 2027 habrá elecciones municipales y autonómicas, ha sido una legislatura “perdida” para el municipio ilicitano.

Joan Baldoví, que será candidato de Compromís a la presidencia de la Generalitat, se ha comprometido públicamente a que si preside el Consell a partir de mayo de 2027 devolverá a Elche los 43 millones de euros en los que en su día se cifró la deuda histórica de la Generalitat con el municipio ilicitano a raíz de las expropiaciones asumidas por el Ayuntamiento para conseguir los terrenos en los que se construyó la Universidad Miguel Hernández.

Por su parte, Esther Díez, ha recalcado que “mientras la legislatura termina sin soluciones al problema de la vivienda y con graves retrocesos en los servicios públicos, la prioridad del PP y Vox en Elche es privatizar servicios como la jardinería municipal, que han dejado abandonada durante tres años”.