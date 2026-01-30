Comienzan en Elche las prospecciones en el subsuelo de la rotonda del puente del Bimil.lenari

Desde el pasado lunes están marcha la rotonda del puente del Bimil·lenari de Elche los trabajos técnicos encaminados a profundizar en el estudio de las causas que desde hace años generan de forma recurrente socavones en la calzada de esa zona y poder concretar una solución definitiva que acabe con esa situación.

Las tareas se dividen en dos grandes partes. Por un lado, la investigación del subsuelo de la rotonda de circulación, donde se han detectado hundimientos. De otro lado, la auscultación estructural del propio puente para descartar posibles patologías.

En lo que se refiere al subsuelo, se están ejecutando cinco sondeos con extracción de testigo para conocer el estado del terreno, detectar posibles zonas alteradas, humedades anómalas, áreas de baja compacidad o huecos bajo las losas, así como comprobar el plano de apoyo de la cimentación de los cables de la estructura. También está previsto que se coloquen dispositivo para monitorizar la presencia de agua subterránea y detectar desplazamientos del terreno con alta precisión. Ese control a modo de lecturas se va a realizar durante un periodo mínimo de seis meses, con el fin de conocer el comportamiento del subsuelo y su posible influencia sobre la rotonda.

Según se ha explicado desde el Ayuntamiento, de forma paralela se van a llevar a cabo tareas de auscultación estructural del puente y la instalación de sensores para detectar posibles deformaciones del tablero. Toda esa instrumentación estará conectada a una centralita que permitirá la visualización de los datos en tiempo real.

Está previsto que el sistema completo de monitorización quede instalado y operativo a lo largo del mes de febrero.