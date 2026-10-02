El Club de Ajedrez Ateneo-Elx recauda fondos para que Óliver pueda acudir al Mundial

Óliver es una joven promesa del ajedrez y el Club Ateneo-Elx quiere ayudarle a cumplir su sueño. Es campeón provincial en categoría sub-8 y también ha cuajado una gran actuación a nivel autonómico. Se ha inscrito para el Mundial, que se celebrará desde el 13 de octubre en Roquetas de Mar tras la renuncia de Brasil a acoger el evento.

El Club de Ajedrez Ateneo-Elx pretende contribuir a que Óliver pueda estar en Roquetas. Ha organizado un torneo benéfico para este domingo, cuya inscripción tiene un coste de diez euros. Se busca recaudar fondos para asumir los 2.000 euros que costará la presencia del joven en tierras andaluzas.

El Mundial se prolongará durante más de una semana, hasta el 21 de octubre. Hay más de cincuenta personas apuntadas y habrá presencia de ajedrecistas de distintos puntos geográficos.