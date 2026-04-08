El Cine Club ‘Luis Buñuel’ de Elche suma en el primer trimestre del año casi 2.000 espectadores en los cines Odeón

El Cine Club ‘Luis Buñuel’ de Elche ha registrado en el primer trimestre del año casi 2.000 espectadores de las distintas proyecciones de películas que ha realizado. De esa cifra, más de 1.200 han sido socios de la entidad y en torno a 700 han sido espectadores que no son socios, que han pagado en la taquilla el ticket para presenciar las películas, que tiene un coste de cinco euros, el doble de lo que pagan los socios de la entidad.

La cifra global de espectadores registradas a lo largo del pasado año se sitúo en las 4.300 personas, de las que 3.000 fueron socios y 1.300 no socios.

El cineclub ilicitano, que tiene 50 años, cuenta en la actualidad con 170 socios y realiza sus proyecciones en los Cines Odeón los viernes en dos pases: a las 17:30y 20:00 horas.

El perfil mayoritario de espectadores es una persona de mediana edad y precisamente el reto está en tratar de atraer al público joven, tal y como ha destacado este miércoles José Vicente Candela, presidente del cine club ilicitano, en la sección de 'Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó' desde la que regularmente se difunde la programación de la entidad.

Programación del segundo trimestre

Este viernes va a arrancar la programación del segundo trimestre de este año del Cineclub ‘Luis Buñuel’. El pistoletazo de salida lo va a dar la película iraní ‘La tarta del presidente’, dirigida por Hasan Hadi, que cuenta en su palmarés de reconocimientos con la Cámara de Oro a la Mejor ópera Prima del Festival de Cannes 2025.

Para los próximos meses, el cine club ilicitano ha preparado una programación que ofrece la posibilidad de conocer el cine que se hace en países poco habituales en las carteleras.

Entre otras, también se va a proyectar la película taiwanesa ‘La chica zurda’; la colombiana ‘Un poeta’; la coreana ‘No hay otra opción’; y la marroquí ‘Calle Málaga’.

También destaca la brasileña ‘El agente secreto’, premiada en Cannes y en los Globos de Oro y nominada a los Oscars de este año, además de ‘Nouvelle vague’, un homenaje del director americano Richard Linklater al movimiento cinematográfico surgido en Francia y que revolucionó el cine en los años 60 del pasado siglo.