Científicos de la UMH de Elche llevan sus investigaciones a charlas públicas en cafeterías

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche se suma esta semana a la undécima edición del festival ‘ Pint of Science’ que tiene lugar en el conjunto del país y que consiste en un ciclo de charlas en el que la ciencia va a ser protagonista en encuentros abiertos a la ciudadanía que se van a desarrollar en locales de Elche, Crevillent y Alicante.

Científicos y científicas de la universidad ilicitana van a hablar de los trabajos que tienen en curso poniendo énfasis en cómo la ciencia estudia temas importantes que nos afectan en el día a día.

Tres de las charlas programadas van a tener lugar hoy de manera simultánea.

José Antonio García, profesor de Física Aplicada de la UMH de Elche se encarga esta tarde de dar el pistoletazo de salida a la programación con una charla a las 19:00 horas en la cervecería Hops Hell de Elche. El ponente va a explicar cómo estudia las nubes de polvo que cruzan continentes y que afectan al clima y la calidad del aire en Europa.

A la misma hora, en la cafetería l’Almagatall de Crevillent estará María López, investigadora del Instituto de Investigación en Biotecnología y Salud, que va a abordar el proceso que permite convertir células adultas en células del sistema nervioso, para estudiar el dolor y crear terapias personalizadas.

También a las 19:00 horas, en un local de ocio de Alicante, las investigadoras de la UMH Laura Torres y Marina Cano descubrirán los efectos del café en la salud y cómo trabaja la ciencia para que podamos comer una paella y saber que todos sus ingredientes son seguros.

El ciclo proseguirá mañana con una charla en Alicante y otro el miércoles en Elche que se desarrollará en el bar Malasaña y en la que la ponente será la profesora de la UMH Melissa Belló que hablará de la investigación actual sobre el virus del sida en el bar Malasaña (Elche), el miércoles 20.