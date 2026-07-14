Científicos de la UMH de Elche identifican una vía inmunitaria que podría favorecer la mayor vulnerabilidad de las mujeres ante el alzhéimer

Una investigación liderada por científicos del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernándeaz de Elche ha identificado una vía del sistema inmunitario, conocida como señalización por interferón, que podría contribuir a la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a la enfermedad del alzhéimer.

A juicio de los investigadores, los resultados del estudio abren “nuevas perspectivas para el desarrollo de futuras estrategias terapéuticas dirigidas a modular esta respuesta inmunitaria”.

La investigación ha corrido a cargo del laboratorio Plasticidad Celular y Neuropatología del Instituto de Neurociencias, que es centro mixto de Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

El trabajo ha identificado un mecanismo biológico que podría contribuir a explicar la razón por la que el alzhéimer afecta aproximadamente al doble de mujeres que de hombres.

Al margen de que la mayor esperanza de vida femenina explica parte de esa situación, se ha descubierto que en la misma intervienen mecanismos biológicos que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres a desarrollar la enfermedad. En este sentido, la investigación muestra que la respuesta por interferón está mucho más activada en las mujeres con alzhéimer y que esa activación excesiva puede favorecer tanto a las alteraciones cerebrales como al deterioro de la función cognitiva.

No obstante, los autores del estudio han destacado que “los resultados se han obtenido principalmente en modelos animales” y que "serán necesarios futuros estudios clínicos para determinar si este enfoque puede trasladarse a pacientes".

En la investigación han participado los científicos del Instituto de Neurociencias y también han estado implicados en el estudio especialistas de la Universitat de Barcelona, de la Universidad de Sevilla y del Instituto de Biomedicina de Sevilla.