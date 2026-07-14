El cielo del Misteri d’Elx luce ya en lo alto de la basílica de Santa María

El Misteri d’Elx ha dado este martes un paso decisivo para sus representaciones del mes de agosto: la colocación en lo alto de la basílica de Santa María de la lona que representa el cielo del drama asuncionista.

A primera hora de la mañana, se ha izado la gigantesca lona, que tiene en torno a 15 metros de diámetro y que, de forma totalmente manual, como todo lo que se realiza desde la tramoya alta de La Festa durante las representaciones, se ha elevado hasta lo alto de la cúpula de la basílica, que tiene casi 30 metros de altura.

Los trabajos de la colocación del cielo del Mistteri d’Elx se completarán en el plazo aproximado de unos diez días. Cuando esa tarea haya finalizado se procederá a la instalación de los elementos de la tramoya baja de las representaciones, que son el Cadafal y en Andador.

A partir de ese momento, todo estará dispuesto para que los cantores del Misteri, tanto de la Escolanía como de la Capella, inicien los ensayos en el interior de la basílica de Santa María.

Las representaciones del Misteri d’Elx tendrán lugar los días 14 y 15 de agosto con la puesta en escena de los dos actos del drama asuncionista: La Vespra (14 de agosto) y La Festa (día 15).

Los días 11, 12 y 13 de agosto tendrán lugar los ensayos generales.

Además, este año, por ser par, habrá representaciones extraordinarias del Misteri d’Elx en octubre y noviembre.