Chust, en la previa del Elche-Espanyol: “Saldremos como si fuese una final”

El Elche tiene un partido trascendental este domingo ante el Espanyol. Los dos equipos de Primera con peores registros en 2026 se verán las caras en el Martínez Valero. Los de Manolo González quieren soñar con Europa, mientras que los de Eder Sarabia necesitan un triunfo dos meses después para no caer a zona de descenso.

Víctor Chust ha comparecido este jueves en sala de prensa y ha asegurado que el Elche “saldrá como si fuese una final” al encuentro ante el cuadro 'perico'. “Todos sabemos la importancia que tiene el partido ante el Espanyol”, ha afirmado. El jugador cedido por el Cádiz ha señalado que la plantilla ha hecho “un pequeño borrón” tras la mala racha de resultados.

“Cualquier partido es difícil de ganar en esta Liga”, ha aseverado el canterano del Real Madrid. Cuestionado por si el del Elche puede ser un problema de cabeza, ha admitido que “cuando vienen malos resultados es más difícil de digerir mentalmente”. Eso sí, ha dejado claro que mantienen “una idea de juego”.

Respecto al Espanyol, ha pronosticado “un partido muy difícil donde probablemente esperarán e intentarán aprovechar las transiciones”. Chust cree que será un encuentro “largo” para el que habrá que estar muy preparado.

Por último, Chust ha reconocido que le gustaría seguir la próxima temporada en Primera. Las opciones pasan por conseguir la permanencia y que el Elche haga efectiva la opción de compra con el Cádiz. Está a préstamo, aunque tanto el club como el jugador verían con buenos ojos una incorporación en propiedad a la entidad ilicitana.