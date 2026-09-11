El centro de Elche acoge una exposición sobre los cincuenta años del Martínez Valero.

La replaceta de la Fregassa, en el corazón de la ciudad de Elche, va a acoger durante los próximos treinta días la exposición ‘El Martínez Valero, donde el Elche CF hace historia’. La muestra, organizada por la Fundació de l´Esport Il.licità y la Federación de Peñas del Elche, recorre las cinco décadas de historia del estadio franjiverde que ya se ha convertido en un símbolo de la ciudad.

La muestra está compuesta por siete paneles dobles de más de 2 metros de alto que albergan archivos, imágenes, datos, curiosidades y, en definitiva, lo más destacable de este medio siglo de vida. Hay paneles dedicados a la selección española, a los datos de la construcción del estadio, a los eventos más destacados y curiosos, y sobre todo, a las grandes gestas del Elche.

Siguen las actividades para conmemorar los cincuenta años del Martínez Valero. El pasado lunes, en los prolegómenos del Elche-Real Sociedad, hubo un homenaje en el feudo franjiverde con la presencia de ilustres jugadores del club. Entre ellos Nino, Claudio Barragán, Benja o Miguel Quirant.