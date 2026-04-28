El Centro Cultural Las Clarisas acogerá mas de una veintena de espectáculos esta primavera

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Cultura, ha presentado la programación en el Centro Cultural de Clarisas para los meses de mayo, junio y julio con más de una veintena de espectáculos para todos los públicos y todos los gustos.

La programación comienza con el ciclo Clásica Clarisas este martes 28 de abril con un recital de guitarra dentro de la Semana Bach. Durante todos los jueves de mayo, el Conservatorio Superior de Alicante actuará con recitares de grupos y de piano. El 5 de junio Las Clarisas acogerán un concierto especial del Coro Femenino Leucante y el día 20 del mismo mes se cerrará el ciclo con la nueva edición del Festival de Guitarra Ciutat d’Elx.

Además, se celebrará el quinto aniversario de los Conciertos Mínimos. Una iniciativa consolidada y de gran éxito gracias a la que artistas como Alondra Bentley, los divinos de Guadalupe Plata y la banda internacional Hnos. Gutiérrez pasarán por el Patio de los Naranjos.

En esta nueva edición, tendrán lugar seis conciertos Entre Velas en las noches de mayo y junio. A los grandes éxitos de Abba y Mecano, se une Baladas de Leyenda.

Por último, para las noches de verano en Clarisas, también se han programado actuaciones humorísticas con grandes cómicos como Carol Tomás, el show de Jesús Manzano y Paco Calavera. El ciclo de humor lo cerrarán los cómicos de Magma Comedy.

Tanto los ciclos de música clásica como los Conciertos Mínimos serán totalmente gratuitos previa recogida de invitación, que estará disponible en Clarisas una hora antes del comienzo de cada concierto.

Las actuaciones de Entre Velas tienen un precio de 10 euros y los espectáculos de humor entre 10 y 12 euros. De ambos podrán adquirirse las entradas presencialmente en las taquillas del Gran Teatro o a través de vivaticket.es, en el caso de Entre Velas, y en entradium.com, en el caso de las actuaciones humorísticas.