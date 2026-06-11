Pablo Hernández gusta en el Elche... pero esperará al Castellón

El Elche lleva ya más de dos semanas sin técnico, tras la decisión de Eder Sarabia, y en el club franjiverde siguen trabajando con una amplia lista de nombres para ocupar el banquillo del Martínez Valero. La idea es apostar por un preparador con un estilo continuista tras Beccacece y Sarabia.

García Pimienta es una de las opciones que figuran en la lista de la propiedad desde el primer momento. Christian Bragarnik ya ha establecido contactos con el exentrenador del Sevilla. Está libre y quiere entrenar al cuadro ilicitano, pero en la planta noble del Martínez Valero manejan más nombres.

Una de las opciones que tiene en mente la propiedad es la de Pablo Hernández, como avanzó Información. El técnico del Castellón acaba contrato con la entidad albinegra el próximo 30 de junio. De haber ascendido, hubiese renovado automáticamente su contrato. A pesar de ser una alternativa para el banquillo del Elche, desde el entorno del técnico aseguran que van a esperar un movimiento del Castellón para su renovación.

Hernández gusta en el Martínez Valero por su propuesta. Es un técnico joven y con proyección, algo que también se valora de forma muy positiva en el Elche. Tiene 41 años y, tras una extensa carrera como jugador, ya se ha hecho un hueco también como entrenador.

Pablo Hernández va a priorizar al Castellón debido a la relación que tiene con la entidad. Fue jugador albinegro y, en un momento institucional delicado, fue pieza clave para echar una mano y reflotar al club.

En las últimas semanas ha habido interés por más técnicos. Según ha podido confirmar Onda Cero, el Elche también preguntó por Fernando Torres. 'El Niño' ha caído en el playoff de ascenso a Segunda con el filial del Atlético de Madrid. El acercamiento fue una mera toma de contacto, puesto que su contrato hasta 2027 con la entidad rojiblanca hará que no se mueva.

La lista que se baraja es amplia y la decisión no debería demorarse mucho más, puesto que planificación deportiva está en punto muerto a la espera de encontrar al nuevo técnico.