El CEIP Miguel Hernández de Elche respalda a 80 menores con su escuela de verano

La Escuela de Verano del barrio de Los Palmerales de Elche ofrece apoyo a 80 menores, de entre 3 y 12 años, derivados de los Servicios Sociales municipales. Se trata de una iniciativa que se desarrolla, durante todo el mes de julio, en el CEIP Miguel Hernández y que se encuentra dentro del programa de mediación social y cultural del Ayuntamiento.

El centro escolar se trata de un Centro de Acción Educativa Singular (CAES) destinado a compensar desigualdades sociales y garantizar la igualdad de oportunidades mediante recursos educativos específicos y gratuitos.

Por ello, su escuela de verano se trata de una herramienta simbólica para fomentar la mediación y la convivencia entre los "menores más vulnerables", como ha señalado la edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil durante su visita al centro.

La iniciativa incluye talleres de manualidades, jardinería, risoterapia, percusión, deporte e higiene básica, además del taller de “la garrota”, una herramienta simbólica para fomentar la mediación y la convivencia entre los menores. Asimismo, los participantes disfrutan de actividades en las piscinas de Los Palmerales y excursiones.

A dichas actividades se suma el servicio de comedor escolar durante todo el mes de julio. Además, el Ayuntamiento concede ayudas directas de 140 euros por menor para apoyar a las familias durante el mes de agosto, tras el fin de la escuela de verano.

El programa cuenta con la colaboración de la Federación de Asociaciones Gitanas de Alicante, la Casa de la Dona y la Asociación Tamarit.

Finalmente, por primera vez, el Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha una iniciativa similar en el CEIP Giner de los Ríos, con el objetivo de trasladar este tipo de recursos socioeducativos a otras zonas del municipio.