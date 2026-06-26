CCOO Vinalopó-Vega Baja denuncia a 25 empresas ante Trabajo por carecer de medidas contra el calor

El sindicato CCOO en las comarcas del Vinalopó y la Vega Baja ha puesto en marcha una campaña de sensibilización en torno a los efectos del calor durante la jornada laboral. Dirigida a los trabajadores y las trabajadoras, en el marco de la campaña se informa de lo estipulado en torno a esa cuestión en la legislación laboral vigente.

El sindicato también ha editado una guía práctica alrededor de ese asunto y ha denunciado que la Inspección de Trabajo tiene en la actualidad incoados 25 expedientes a otras tantas empresas de las comarcas del Vinalopó y de la Vega Baja por incumplimientos en materia de salud laboral al carecer de medidas frente a las altas temperaturas en sus centros de trabajo.

Altas temperaturas en colegios

El sindicato CCOO ha denunciado temperaturas superiores a 34 grados centígrados en centros educativos de la Comunitat Valenciana durante el curso lectivo que acaba hoy. Desde el sindicato se insiste en que ese índice térmico está hasta siete grados por encima del límite máximo que establece la normativa de riesgos laborales.

En esa situación hay colegios e institutos de las comarcas del Vinalopó, en municipios como Elche, Crevillent, Novelda, Elda y Petrer, entre otros.

Según un informe elaborado por el sindicato, la temperatura media registrada en los centros educativos ronda los 30 grados y hay máximas superiores a 34 grados en algunas aulas y espacios docentes.

La totalidad de los colegios e institutos que han sido objeto de análisis para la elaboración del informe superar el límite legal de 27 grados.

El sindicato denuncia que esa situación es “consecuencia directa de la falta de inversiones” y de “la ausencia de un plan real de adaptación a la emergencia climática” de los centros educativos.

Además, CCOO ha pedido la convocatoria extraordinaria de la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud Laboral y un protocolo autonómico que permita adoptar medidas reales y excepcionales cuando las temperaturas superen los límites legales.