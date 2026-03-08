La Carátula cede su fondo documental al Ayuntamiento de Elche

El Ayuntamiento de Elche y la Asociación Cultural La Carátula han formalizado esta semana la cesión del del fondo documental de esta última entidad a la biblioteca municipal 'Pedro Ibarra' por un periodo de 20 años.

El fondo incluye documentación como 21 álbumes fotográficos numerados desde 1964, 14 álbumes adicionales sin numerar, 38 cajas con dosieres y documentación de representaciones y festivales y 16 archivadores de gestión administrativa, así como diverso material gráfico, cartelería, recortes de prensa, diplomas y proyectos técnicos vinculados a la trayectoria del grupo.

También recoge documentación desde el primer Concurso Local de Teatro celebrado en 1964 en la rotonda del Parque Municipal hasta representaciones en el Gran Teatro, la creación de la Sala La Carátula, la Asociación de Teatro Escolar o el Festival Internacional de la Oralidad, entre otras iniciativas. La biblioteca 'Pedro Ibarra' realizará una primera fase de inventario para facilitar la consulta a través de la Sala de Investigación.

Además, en virtud del convenio firmado se prevé la organización de futuras actividades culturales y exposiciones relacionadas con el fondo documental cedido, así como la digitalización progresiva de los documentos "más relevantes" para su futura consulta en la web de las bibliotecas municipales.

Loli Serna, concejala de Bibliotecas, ha destacado que se ha dado un paso "muy importante" para preservar "la memoria cultural de Elche". Ha añadido que el "compromiso" del Ayuntamiento es "organizar, inventariar, conservar y hacer accesible este legado para todo aquel que esté interesado en la historia del teatro ilicitano".