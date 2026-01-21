La Capitalidad Mediterránea del Deporte de Elche y el diseño inteligente de itinerarios turísticos en Santa Pola, protagonistas en el primer día de Fitur

Las tres comarcas delVinalopó han arrancado hoy la feria Fitur con buen pie. En el certamen están, entre otros municipios Elche, Santa Pola, Villena o Elda, así como Aspe y Monóvar. También hay presencia de Crevillent, Novelda o Petrer.

Elche ha llevado a Madrid un trozo de su playa en un stand presidido por una imagen del atardecer en la costa ilicitana y arena de la misma en el expositor con el que el municipio se promociona en el certamen turístico más importante del país y uno de los más relevantes del mundo.

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha destacado en este primer día de feria que la ciudad ha dejado atrás un año 2025 en el que registrado casi 1,6 millones de pernoctaciones lo que, a juicio de Ruz, confirma la consolidación de la ciudad como destino turístico y el impacto positivo de la estrategia turística desarrollada durante el último año.

Elche, ha explicado el alcalde, tiene actualmente 8.356 plazas de alojamiento, que incluyen hoteles, campings y apartamentos turísticos, estos últimos representando cerca del 50% de la oferta total. De ellas, unas 2.000 plazas son hoteleras.

Además, Elche ha presentado su papel como Capital Mediterránea del Deporte, que ostenta la ciudad este año y que va a programar más de 70 eventos, teniendo una repercusión económica en el municipio de 12 millones de euros, según las estimaciones del Ayuntamiento y los agentes turísticos del municipio.

Otro de los hitos turísticos y de la gestión de ese ámbito a los que el alcalde de Elche ha hecho referencia ha sido el acuerdo alcanzado el pasado año con la compañía ferroviaria OUIGO para la implantación de un tren entre Madrid y la estación de la Alta velocidad en Elche. De ese enlace ferroviario, Pablo Ruz ha subrayado que ha permitido traer a la ciudad a más de 100.000 personas, de las que unas 3.000 han hecho uso del autobús puesto en marcha para unir el centro de Elche con la playa de El Altet.

Itinerarios turísticos en Santa Pola

Por su parte, Santa Pola ha sido protagonista en este primer día de Fitur con la presentación de una novedosa herramienta que permite a cualquier persona diseñar un itinerario turístico por la localidad personalizado a sus preferencias.

Además, Santa Pola presenta este año en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, “SAL, con lo nuestro”, que es la nueva fase de su campaña turística.

En este sentido, Borja Merino, concejal de Turismo, ha declarado que la participación de la localidad en Fitur “va a ser en clave de innovación, tradición y patrimonio, y estará liderada por la campaña publicitaria ‘SAL, con lo nuestro’, que pretende poner en valor nuestro municipio basándose en sus señas de identidad, en su tradición, en su sal, su mar, su patrimonio cultural o su gastronomía”.

La feria fitur se celebra en el recinto ferial Ifema de Madrid hasta el domingo. Desde hoy y hasta el viernes las puertas se abren a un público profesional, mientras que el fin de semana lo hará al público en general, a toda la ciudadanía.