El calor aprieta este miércoles en Elche, Crevillent y Santa Pola, pero menos que en el resto de la Comunitat Valenciana

Las temperaturas van a ascender este miércoles de manera significativa en un día en el que vuelve a activar el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por calor.

En el casco urbano de Elche se pueden llegar a alcanzar los 36 grados centígrados, en Crevillent los 37 y en Santa Pola los 32.

En el Camp d’Elx habrá pedanías en las que se pueden llegar a alcanzar los 38 grados, que es un índice que está muy cerca del umbral de los 39 grados, que es lo que fija la activación del aviso naranja de la Aemet.

La presencia de calima también va a ser protagonista en una jornada que se espera soleada y con menos de bochorno que en los últimos días.

Para los próximos días se esperan pocos cambios en las condiciones meteorológicas por lo que serán jornadas con mucho calor, noches tórridas y calima.

De cara al fin de semana parece que las temperaturas pueden descender un poco.