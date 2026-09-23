Los bomberos rescatan en Elda a un montañero accidentado en Peñas del Marín

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado a un hombre de 44 años de edad que se había caído cuando escalaba en Peñas del Marín, en Elda, tras soltarse un anclaje.

Según han informado fuentes del cuerpo de emergencias, el incidente tuvo lugar en la tarde de este pasado martes, sobre las 19:30 horas, y hasta la zona se movilizó tanto el Grupo Especial de Rescate (GER) como efectivos del parque de bomberos de Elda para llegar hasta el accidentado por tierra.

Una vez que los efectivos localizaron al hombre, comprobaron su estado y observaron una posible fractura de cadera que le podía afectar a la pelvis.

Por ello, los bomberos le inmovilizaron en la camilla de rescate e iniciaron el porteo del accidentado hasta la zona donde le esperaba el equipo médico de una ambulancia del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que procedió al traslado del hombre accidentado al Hospital General Universitario de Elda.

En todo momento colaboró la Policía Local de Elda durante el transcurso del operativo.

La intervención de los servicios de emergencias finalizó a las 03:21 horas de este miércoles.